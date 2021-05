Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Netto-Parkplatz

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (fie) Am heutigen Abend, dem 17.05.2021, wurde in der Zeit von 19 bis 19:45 Uhr ein auf dem Netto-Parkplatz in der Bodenburger Straße 9 in Bad Salzdetfurth geparkter Pkw beschädigt. Die Fahrzeughalterin war in dieser Zeit gerade in dem Markt einkaufen, als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Fahrzeug gegen die Front ihres schwarzen Pkw gefahren sein muss. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder seine Personalien bekannt zu geben, entfernt sich der Unfallverursacher vom Ort. Die Schadenshöhe wir auf 600 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher oder dem Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell