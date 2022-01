Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs aus Fahrradgeschäft gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (25.01.2022) und Mittwoch (26.01.2022) in zwei Betriebe an der Reinsburgstraße eingebrochen. Die Täter gelangten gegen 03.30 Uhr, mutmaßlich über ein gekipptes Fenster, in einen Friseursalon. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen mehrere Tausend Euro Bargeld. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.30 Uhr und 09.30 Uhr die Hintertür eines Fahrradgeschäftes auf. Sie erbeuteten dort mehrere Hundert Euro Bargeld sowie zwei Pedelecs im Wert von rund 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

