Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung bei Fußballspiel

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37574 Kreiensen, Am Thie, Sportplatz PSV Kreiensen, Zeit: Sonntag, 17.10.2021, 15:15 Uhr--15:30 Uhr. Während eines Fußballspiels gerieten mehrere Zuschauer und auch Spieler in Streitigkeiten. Eine Einbeckerin wurde während des Fußballspiels zwischen den Herrenmannschaften PSV Kreiensen und der SVG Einbeck 05 von einem Fußballspieler erheblich in ihrer Ehre gekränkt. Der Fußballspieler beleidigte die Anzeigeerstatterin auf sexueller Basis und tätigte obzöne Handbewegungen, auch auf sexueller Art. Vom Polizeikommissariat Bad Gandersheim wurde Strafanzeige wegen Beleidigung aufgenommen und die Ermittlungen dauern an. Emotionen und Anfeuern der eigenen Mannschaften gehören zum Fußballsport. Beleidigungen, die unter der sogenannten Gürtellinie gehen, hören mit Sicherheit nicht dazu und wie auf Sportplätzen üblich, wo Kinder und Jugendliche anwesend sind, kann von einer Vorbildfunktion der Erwachsenen keine Rede sein !!!

