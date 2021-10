Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrrad entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Landwehr, Montag, 18.10.21, 18.00 Uhr - Dienstag, 19.10.21, 16.30 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum Montag, 18.10.21, 18.00 Uhr - Dienstag, 19.10.21, 16.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein in der Straße Landwehr abgestelltes Fahrrad. Der 36-jährige Geschädigte aus Wrescherode habe sein schwarzes Herrenrad am Montag, 18.10.21, gegen 18.00 Uhr vor der Wohnanschrift an einem Pfosten angeschlossen. Als er dieses am Dienstag, 19.10.21, gegen 16.30 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er fest, dass das Fahrrad nicht mehr vorhanden war. Am 20.10.21, gegen 11.45 Uhr fiel Beamten der Polizei Bad Gandersheim im Rahmen der Streifenfahrt im Stadtgebiet von Bad Gandersheim ein Herrenrad auf, welches auf die Beschreibung des Geschädigten passte. Das Fahrrad wurde zunächst beschlagnahmt, um nach Kontaktaufnahme mit dem Geschädigten zu klären, ob es sich um das entwendete Fahrrad handelt.

