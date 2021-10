Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bohrkopf entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, A7, Höhe Harzhorn, Mittwoch, 13.10.21, 10.30 Uhr - Montag, 18.10.21, 13.00 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Tatzeitraum, Mittwoch, 13.10.21 bis Montag, 18.10.21 entwendeten bislang unbekannte Täter von einem in der Baustelle der BAB 7, Höhe Harzhorn abgestellten Minibagger einen Bohrkopf. Der Minibagger wurde am Mittwoch, 13.10.21, 10.30 Uhr, nach Arbeitsende im Bereich der A7 Fahrrichtung Nord, Höhe Harzhorn abgestellt. Zu dieser Zeit war der Bohrkopf am Minibagger noch vorhanden. Als die Arbeiten am Montag, 18.10.21, 13.00 Uhr wieder aufgenommen werden sollten, wurde das Fehlen des Bohrkopfes festgestellt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5000,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Echte in Verbindung zu setzen.

