Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Ermittlungen eingeleitet

Wolfach (ots)

Ein handfester Streit zwischen zwei 21 Jahre alten Männern am Sonntagabend in einem Gebäude in Kirnbach zieht nun kriminalpolizeiliche Ermittlungen nach sich. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es zwischen den beiden Kontrahenten gegen 21.30 Uhr aus noch nicht geklärten Gründen zu einem Disput gekommen sein, in dessen Zuge einer der beiden mutmaßlich durch den Schlag mit einer Holzlatte am Kopf getroffen worden sein soll. Der Mann musste durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Um dem genauen Tathergang auf den Grund zu gehen, wurden auch Kriminaltechniker hinzugezogen. Darüber hinaus wurde ein Rechtsmediziner eingeschaltet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell