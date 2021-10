Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beim Wendemanöver eine Person verletzt und hohen Schaden verursacht

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Ein 19 Jahre alter Pkw Führer aus einem Dasseler Ortsteil befuhr am Dienstag, 19.10.2021, gegen 14.00 Uhr die Landesstraße 572 von Einbeck Richtung Sülbeck. An der Einmündung nach Immensen bog er rechts ab und fuhr gleich auf den kurz vor derr Ortschaft befindlichen Wirtschaftsweg, um zu wenden und wieder Richtung Einbeck zu fahren. Bei diesem Wendemanöver übersah er den hinter ihm befindlichen Pkw eines 59 jährigen aus einem Einbecker Ortsteil. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 59 jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro.

