POL-NOM: Lebensmittel aus LKW entwendet

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan, Dienstag, 19.10.21, 03.15 Uhr - 05.25 Uhr

KREIENSEN (schw) - Am Dienstag, 19.10.21, in der Zeit von 03.15 Uhr - 05.25 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zugang zu einem Lkw Anhänger, der auf dem Parkplatz eines Am Plan in Kreiensen ansässigen Einzelhandelsgeschäftes abgestellten war. Aus dem Anhänger wurden diverse Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 170,- EUR entwendet und der Anhänger unerkannt wieder verlassen. Zeugen, die zu der besagten Tatzeit, im Bereich Am Plan verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

