Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Randalierer auf Schulhof

Ahaus (ots)

In der Nacht zum Mittwoch verschafften sich noch unbekannte Randalierer Zugang zum Schulhof der Gesamtschule an der Straße Hof zum Ahaus. Dort stießen sie mehrere Mülltonnen um und verteilten den Müll auf dem Schulhof. Zudem beschädigten der oder die Täter eine Fensterscheibe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell