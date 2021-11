Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Fahrradfahrer verletzt

Autofahrer fährt davon

Isselburg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Kreuzungsbereich Nadorpstraße / Schneidkuhle / Maria-Lenzen-Straße / Am Mühlenberg zu einem Verkehrsunfall, an dem ein 16 Jahre alter Fahrradfahrer aus Isselburg und der noch unbekannte Fahrer eines silberfarbenen Audi A6 mit slowakischen Kennzeichen beteiligt waren. Der 16-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach mehreren Entschuldigungen auf Englisch setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Er ist ca. 30 bis 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und trug einen dunklen Dreitagebart. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

