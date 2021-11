Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Auffahrunfall an Einmündung

Südlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Dienstag bei einem Unfall in Südlohn-Oeding erlitten. Der 41-Jährige hatte gegen 17.35 Uhr die Straße Sickinghook befahren und wollte nach links in die Straße Fresenhorst (B70) einbiegen. Der Dinslakener hielt erst, fuhr dann an und bremste erneut, um von rechts kommenden Verkehr abzuwarten. Eine hinter ihm fahrende 70-jährige Südlohnerin fuhr mit ihrem Wagen auf. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 250 Euro.

