Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorradfahrer leicht verletzt

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag in Stadtlohn bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 60-Jähriger war gegen 17.30 Uhr mit seinem Wagen aus der Boschstraße kommend in den Kreisverkehr mit der Weerseloer Straße eingefahren. Dabei stieß der Rosendahler mit dem Motorrad eines 58-Jährigen aus Stadtlohn zusammen, der sich bereits im Kreisverkehr befunden hatte. Der Leichtverletzte wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von circa 2.800 Euro.

