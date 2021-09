Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Sonntagmittag (05.09., 13.15 Uhr) ereignete sich im ehemaligen Landesgartenschaugelände ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden, bei welcher ein 20-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück leicht verletzt wurde.

Zuvor befuhr der 20-Jährige den Geh- und Radweg im Park aus Richtung Aquatunnel in Richtung Skaterpark. In Höhe eines Kurvenbereiches vor einer kleinen Brücke begegnete der 20-Jährige dann unvermittelt einer entgegenkommenden unbekannten Radfahrerin. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der Radfahrer ein Ausweichmanöver durch und stürzte in der Folge. Die unbekannte Radfahrerin hielt kurz an und erkundigte sich nach dem Befinden. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Radfahrerin war ca. 50 Jahre alt und hatte kurze, helle Haare. Sie war bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt und einer kurzen Hose.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wer kann Hinweise zu der unbekannten Radfahrerin geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

