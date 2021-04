Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Firmenbüro

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Dingerdissen - In Nähe des Ostrings haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag, 20.04.2021, einer Kettensäge, einer Kiste und Kleingeld gestohlen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, Zutritt zu dem Firmengelände an der Straße Oldermanns Hof. In einer Halle öffneten sie die Tür zu einem Büroraum. Die Unbekannten nahmen eine Getränkekiste mit Cola-Flaschen, Leergut und gefundenes Kleingeld an sich. Zudem erbeuteten sie eine Stihl 271 Kettensäge mit einer Schwertlänge von 40 cm und verschwanden unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Kupferdiebstahl:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

