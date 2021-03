Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0198 --Granate gesprengt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Mahndorf, Eppenhainer Straße Zeit: 16.03.2021, 15:30 Uhr

Am Dienstag wurde um 15:30 Uhr in der Nähe der Eppenhainer Straße in Mahndorf eine deutsche Granate durch den Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen gesprengt. Die Sprenggranate war bei Bauarbeiten gefunden worden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell