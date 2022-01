Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat am Donnerstag (27.01.2022) in der Planckstraße einen geparkten Pkw angefahren und ist im Anschluss davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung kümmern. Der Unbekannte soll zwischen 08.00 Uhr und 09.00 Uhr, mutmaßlich beim Vorbeifahren, einen auf Höhe Hausnummer 29 geparkten VW Passat stark beschädigt haben. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen weißen BMW. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903500 an das Polizeirevier 5 Ostendstraße zu wenden.

