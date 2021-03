Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Rheinsbergring/ Elfjährige entdeckt beschädigtes Auto und macht sich auf die Suche nach der Halterin

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Die elfjährige Joyce aus Ascheberg hat am Sonntag (07.03.21) großen Einsatz gezeigt, um die Halterin eines beschädigten schwarzen Hyundai i30 zu finden. Sie ging gegen 9 Uhr an der DRK-Kita am Rheinsbergring mit ihrem Hund spazieren. Ihr fiel der auf der Straße liegende Autospiegel auf. Dieser gehört zu dem Hyundai, der in Fahrtrichtung Nordkirchener Straße stand.

Um die Halterin des Autos zu finden, klingelte die junge Aschebergerin nicht nur an verschiedenen Haustüren. Damit diese auch ganz sicher von dem Schaden erfährt, schrieb die Elfjährige einen Zettel und brachte ihn am Auto an.

Letztlich erfuhr der Fahrer des Wagens von dem Schaden. Ein Nachbar erzählte ihm davon. Auch er hatte den Schaden an dem Wagen entdeckt. Die eingesetzten Polizisten waren von der Courage und dem Engagement der jungen Aschebergerin begeistert und dankten ihr dafür.

Die Polizei vermutet, dass jemand den Spiegel zwischen 20.30 Uhr am Samstag und 9 Uhr am Sonntag abgetreten hat. Sie bittet Zeugen, sich unter 02591-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell