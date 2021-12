Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Von der Fahrbahn abgekommen

Geeste (ots)

Am Mittwoch kam es auf der B70 bei Geeste zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer war in Richtung Meppen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Berme sowie die Leitplanke über eine Strecke von etwa 80 Meter. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

