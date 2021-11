Polizei Bielefeld

POL-BI: Aggression an Radargerät ausgelassen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gadderbaum - Am Montagabend, 22.11.2021, bewarf ein betrunkener Mann ein mobiles Radargerät in der Artur-Ladebeck-Straße mehrfach mit einem Gullydeckel. Am Gerät entstand leichter Sachschaden.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 22:30 Uhr eine männliche Person die ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsmessung beschädigen würde. Vor Ort konnten die alarmierten Beamten einen Mann feststellen, auf den die genannte Personenbeschreibung zutraf. Der aufgebrachte Randalierer flüchtete, konnte aber im Hoffnungtaler Weg festgenommen werden.

Der Mann, ein 23-jähriger Bielefelder, teilte den Beamten mit, dass er sich mit seiner Freundin gestritten hätte. Seine daraus resultierende Wut baute er nach eigener Aussage ab, indem er einen Gullideckel mehrmals gegen das Radargerät warf.

Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Bielefelder in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell