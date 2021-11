Polizei Bielefeld

POL-BI: Überraschende Begegnung bei Abkürzung führt zur Blutprobe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- BAB 2- Altenhagen-

Sonntagnachmittag, 21.11.2021, traf ein alkoholisierter PKW-Fahrer, der unberechtigt eine Notabfahrt der Autobahn nutzte, überraschend auf eine Polizeistreife. Der Bielefelder musste zur Blutprobe und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Ein Streifenpolizist der Autobahnpolizei befuhr aufgrund eines Einsatzes auf der Autobahn gegen 15:40 Uhr vom Kusenweg in die Notabfahrt der A 2, um in Richtung Hannover aufzufahren. Zeitgleich fuhr ein Skoda Yeti-Fahrer von der A 2 an der Notabfahrt ab und in Richtung Kusenweg.

Der Polizist hielt den entgegenkommenden Skoda Yeti aufgrund der widerrechtlichen Nutzung der Notabfahrt an und sprach den Fahrer an. Bei dem Gespräch nahm der Beamte bei dem Fahrer, einem 60-jährigen Bielefelder, Alkoholgeruch war. Der Polizist stelle den Einsatz zurück und kontrollierte den Bielefelder, der angab, auf dem Weg nach Hause zu sein.

Ein Alkoholvortest des 60-Jährigen verlief positiv. Sein PKW verblieb am Kontrollort und ein Arzt entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist eingeleitet, der Führerschein des Bielefelder sichergestellt und die Weiterfahrt beendet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell