Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Radfahrerin stürzt nach Begegnungsverkehr mit zwei Radfahrerinnen und verletzt sich leicht - beide hielten nicht an

Grefrath (ots)

Am Samstag gegen 13.30 Uhr ist eine 58-jährige Grefratherin mit einem Pedelec in Grefrath auf der Grefrather Straße auf dem dortigen Radweg gefahren. Der Radweg ist hier für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Auf dem Radweg seien ihr zwei Radfahrerinnen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren entgegen gekommen. Die 58-Jährige stürzte, konnte jedoch nicht sagen, ob es zu einer Berührung mit einer Entgegenkommenden gekommen sei. Sie rief den weiterfahrenden Frauen hinterher, die jedoch nicht anhielten. Sie wurde durch den Sturz leicht verletzt. Ein Helm verhindert vermutlich schlimmere Unfallfolgen. Das Verkehrskommissariat fragt nun: Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Die beiden am Unfall beteiligten Radfahrerinnen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (800)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell