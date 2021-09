Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Autofahrer fährt auf dreirädriges Kleinkraftrad auf - drei schwer verletzte

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Samstag gegen 14 Uhr ist ein 23-jähriger Deutscher aus Tönisvorst in St. Tönis auf dem Südring (L 475) gefahren. Aus derzeit unbekanntem Grund habe er in den Fußraum seines Autos geschaut und sei auf ein vor ihm fahrendes dreirädriges Kleinkraftrad aufgefahren. Eine 45-jährige Krefelderin fuhr das Kleinkraftkrad, was sich durch den Aufprall überschlug. Sie wurde schwer verletzt. Der 23-jährige Autofahrer und sein 20-jähriger Beifahrer aus Kempen verletzten sich ebenfalls schwer. Drei Rettungswagenbesatzungen brachten die Verunfallten in ein Krankenhaus - die Kleinkraftradfahrerin nach Süchteln, den Autofahrer nach Krefeld und seinen Beifahrer nach Kempen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. /mr (798)

