Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Schlag gegen Drogenhändlerring - Vier Tatverdächtige in Haft

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen (ots)

Kriminalbeamte haben am Dienstagabend (25.01.2022) vier Männer im Alter von 23, 24 und 29 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, gemeinsam im größeren Stil mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der vier Tatverdächtigen. Spezialkräfte der Polizei nahmen den 29-jährigen deutschen Tatverdächtigen gegen 21.20 Uhr im Bereich Degerloch/Heslach fest, nachdem er gemeinsam mit seinen mutmaßlichen Komplizen im Alter von 23 und 24 Jahren rund neun Kilogramm Marihuana von einem Lieferanten erhalten haben soll. In einem mutmaßlichen Rauschgiftbunker der Beschuldigten in Heslach entdeckten die Beamten weitere zirka 1 Kilogramm Marihuana, mehrere Hundert Gramm Kokain, mehrere Zehntausend Euro mutmaßliches Dealergeld sowie weitere Utensilien, die auf einen Drogenhandel schließen lassen. Ferner konnten in einer Kleingartenanlage noch gut 500 Gramm Marihuana sichergestellt werden. Den 23-jährigen türkischen sowie den 24-jährigen deutschen Staatsangehörigen nahmen die Beamten ebenfalls im Bereich Heslach fest, nachdem diese zunächst mit dem Auto sowie zu Fuß geflüchtet waren. Anschließend durchsuchten sie deren Wohnungen. Die Ermittlungen führten außerdem zu einem 29 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen, der mutmaßlich im Zusammenwirken mit den weiteren Beschuldigten in einer Garage in Leinfelden-Echterdingen Betäubungsmittel deponiert haben soll. Dort fanden die Beamten rund vier Kilogramm Marihuana. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung entdeckten die Beamten weitere zirka zwei Kilogramm Marihuana sowie über 1.500 Euro mutmaßliches Dealergeld. Alle Tatverdächtigen wurden am Mittwoch (26.01.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und diese in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell