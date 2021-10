Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Einbruch in Tankstelle (05.10.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Tankstelle auf der Rottweiler Straße heimgesucht hat ein Einbrecher am Dienstagabend gegen 22 Uhr. Ein Unbekannter schlug mit einem Hammer eine Glaseingangstüre auf und gelangte so in den Kassenraum, aus dem er mehrere Schachteln Zigaretten und diverse Alkoholika klaute. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Motorroller. Hinweise zur Tat werden an das Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, erbeten.

