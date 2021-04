Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zeugen für Vorfall im Wedebrunnenpark gesucht

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, um 17:20 Uhr kam es zu einem Vorfall im Wedebrunnenpark. Ein 30-jähriger Mann befand sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung über eine Stufe. Als ihm Passanten helfen wollten, begann er, wild um sich zu schlagen und zu schreien, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme sprang der Mann unvermittelt auf und versuchte, einen weiteren Passanten anzugreifen. Ein Schlag konnte durch die Polizeibeamten gerade noch verhindert werden. Der Mann wurde gefesselt und ins das Krankenhaus verbracht. Der angegriffene Bürger entfernte sich, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalles, insbesondere den Mann, der zuletzt angegriffen werden sollte. Polizeiinspektion Pirmasens 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell