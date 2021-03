Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und 10.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend, gegen 20:38 Uhr. Ein 42-jähriger Fahrer eines BWM befuhr die Landesstraße L 1188 von Sindelfingen kommend in Richtung Bundesautobahn. Ihm kam eine 32-jährigen Lenkerin eines BMW entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 42-Jährige auf die Gegenfahrbahn und streifte den ordnungsgemäß entgegenkommenden BMW. Der Pkw des 42-Jährigen geriet ins Schleudern und kam letztendlich im Straßengraben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde alkoholische Beeinflussung beim 42-Jährigen festgestellt. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen an der Unfallstelle. Das Polizeirevier Sindelfingen hatte zwei Streifenbesatzungen zur Unfallaufnahme eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell