Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Mallau: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Mannheim-MallauMannheim-Mallau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 12:30 Uhr in der Helmertstraße auf Höhe des Parkhauses eines Möbelhauses. Eine 30-Jährige Frau hielt verkehrsbedingt an, blinkte und wollte anschließend auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand einparken. Ein hinter ihr fahrender 55-Jähriger Mann in seinem Dacia bemerkte die Situation zu spät und fuhr der Frau hinten auf. Auch eine 41-Jährige Smart-Fahrerin erkannte den Unfall zu spät und fuhr auf den Dacia auf. Die 30-Jährige und ihre 58-Jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und ebenso wie der 55-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Dacia musste abgeschleppt werden, die beiden weiteren Fahrzeugen waren noch fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 8.000 EUR.

