Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Mannheim-HerzogenriedMannheim-Herzogenried (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag gegen 9 Uhr in der Waldhofstraße. Eine Mercedes-Fahrerin beschädigte beim Ausparken den Mercedes eines 40-Jährigen, der gerade eingeparkt hatte und noch in seinem Auto saß. Die Frau fuhr nach dem Unfall einfach davon, der 40-Jährige konnte sich jedoch das Kennzeichen merken, sodass die eingesetzten Beamten die Frau ausfindig machen konnten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, der Sachschaden beträgt rund 5.000 EUR.

