Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Roller- und Fahrradfahrer aufgrund Glätte gestürzt

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Aufgrund von glatten Straßen und Wegen sind in den frühen Freitagmorgenstunden (28.01.2022) Fahrrad- und Rollerfahrer im Stadtgebiet gestürzt und haben sich dabei zumindest leicht verletzt. In der Feuerbacher-Tal-Straße stürzte auf Höhe der Dieterlestraße gegen 08.00 Uhr ein 52 Jahre alter Rollerfahrer, wodurch er leichte Verletzungen erlitt. Die Polizisten nahmen den Unfall auf und sicherten die Stelle ab, bis Mitarbeiter der Stadt diese abstreuten. Gegen 08.10 Uhr war auch ein 10-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf einer Brücke im Bereich des Vaihingen Viadukt unterwegs und stürzte ebenfalls. In der Folge kamen glättebedingt zwischen 08.00 Uhr und 08.40 Uhr mehrere Fahrradfahrer unter anderem in der Beskidenstraße, im Mittleren Schloßgarten und im Gewann Galgenäcker zu Sturz und verletzten sich leicht. In zwei Fällen waren Rettungskräfte im Einsatz, die die Verunfallten zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser brachten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell