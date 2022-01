Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: EG Dynamo ermittelt zwei weitere Tatverdächtige

Stuttgart-Ost/Fellbach (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (27.01.2022) die Wohnungen von zwei Männern im Alter von 19 und 23 Jahren durchsucht, die im Verdacht stehen Fahrräder gestohlen bzw. veräußert zu haben. Bereits im April 2021 ergaben sich im Rahmen eines anderen Verfahrens gegen den 23-Jährigen Hinweise darauf, dass dieser für mehrere Fahrraddiebstähle in Betracht kommt. Bislang konnten ihm drei Diebstahlstaten nachgewiesen werden, bei denen zwischen März und September 2020 drei Pedelecs gestohlen wurden. Ein 19 Jahre alter Mittäter soll ihm beim anschließenden Verkauf des Diebesguts geholfen zu haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 23-Jährigen in Stuttgart-Ost fanden die Beamten zwei Pedelec-Akkus und einen Bolzenschneider. Darüber hinaus beschlagnahmten sie die Mobiltelefone der beiden Tatverdächtigen. Die Ermittlungen zu weiteren Taten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell