POL-HX: 5 Personen bei Verkehrsunfall verletzt Brakel, B 64, Höhe Abfahrt Erkeln, Freitag, 19.11.2021, 17.38 Uhr

Brakel (ots)

Die aus Beverungen stammende Fahrerin eines gelben VW wollte von der L 863 in Höhe Erkeln auf die B 64 nach links in Fahrtrichtung Höxter abbiegen. Hierbei bemerkte sie einen von links kommenden BMW zu spät und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der 39 jährige BMW Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und stieß mit dem VW zusammen. In dem BMW war eine Familie aus Brakel mit ihren 2 Kindern (3 und 5 Jahre) unterwegs. Alle 4 Insassen des BMW wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mussten zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 18 jährige Fahrerin des VW wurde ebenfalls leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 47.500 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B 64 in Fahrtrichtung Bad Driburg für eine Stunde gesperrt werden, der Verkehr wurde umgeleitet.

