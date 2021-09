Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

1. Hersfeld-Rotenburg

Fußgänger verletzt

Heringen - Am Freitag (10.09.), gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer eines Skoda aus Wildeck die Hauptstraße aus Richtung Lengers kommend in Richtung Leimbach. Ein 74-jähriger Fußgänger aus Hauneck überquerte die Straße. Der Fahrer nahm den Fußgänger nicht wahr und streifte diesen mit der Stoßstange am Bein. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Freitag (10.09.), gegen 14:30 Uhr, parkte ein 30-jähriger Fahrer eines Kleinbusses Ford Transit aus Bad Hersfeld entgegengesetzt der Fahrtrichtung am Gehweg in der Solztalstraße in Kathus. Beim Rangieren, um den Gehweg in Richtung Ortsmitte zu verlassen, kollidierte er mit einem Straßenpoller und beschädigte diesen. Er verließ unerlaubt die Unfallstelle und meldete sich erst mehrere Stunden später. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Unfallflucht

Schenklengsfeld - Am Freitag (10.09.), zwischen 10 Uhr und 17:40 Uhr, parkte eine 19-jährige Fahrerin eines VW Fox aus Hohenroda ordnungsgemäß auf dem Parkplatz einer Tageseinrichtung für Betreutes Wohnen in der Straße "Am Borngarten". Als sie später zurückkam, stellte sie Beschädigungen am Stoßfänger fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag (11.09.), gegen 22:50 Uhr, parkte eine 20-jährige Fahrerin eines Audi A3 aus Diemelstadt auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den rechten vorderen Radkasten und entfernte sich unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auffahrunfall

Bad Hersfeld - Am Samstag (11.09.), gegen 15:30 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Fahrer eines Passat aus Nidda, eine 34-jährige Fahrerin eines Opel Vectra aus Bad Hersfeld und eine 25-jährige Fahrerin eines Peugeot aus Stuttgart die B62 in südliche Richtung. Etwa 300 Meter vor dem Eichhofkreisel musste der Fahrer des Passats verkehrsbedingt abbremsen, die beiden Nachfolgenden konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhren auf. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 7.500 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Lkw

Philippsthal - Am Sonntag (12.09.), gegen 8:10 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Fahrer eines Opel Mokka aus Philippsthal von einem Kundenparkplatz in der Straße "Am Zollhaus" auf die Fahrbahn in den fließenden Verkehr in Richtung Hersfelder Straße. Ein 33-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Liebenstein befuhr die Straße "Am Zollhaus" aus Richtung Hersfelder Straße. Der Fahrer des Opel bemerkte den heranfahrenden Lkw nicht und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Rotenburg - Am Sonntag (12.09.), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein Mountainbike-Fahrer aus Bebra den Kreisverkehr (Kasseler Straße). Ein 53-jähriger Honda-Fahrer aus Spangenberg wollte in den Kreisverkehr einbiegen, übersah jedoch den im Kreisverkehr befindlichen Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Verkehrsteilnehmern. Der 51-Jährige kam zu Fall und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 700 Euro.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

2. Vogelsbergkreis

Schotten - Ein 61-jähriger aus Eschenrod befuhr am Samstag (11.09.), gegen 10.10 Uhr, mit seinem grauen VW Tiguan den Weidmühlenweg. Dort kam ihm ein 67-Jähriger mit einem braunen Dacia Logan entgegen und die Außenspiegel der Fahrzeuge kollidierten miteinander. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 550 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt

Homberg - Am Freitag (10.09.), gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Mann aus Kirtorf mit seinem Skoda die Hauptstraße in Kirtorf aus Richtung Homberg/Ohm. In Höhe der Hausnummer 12 stieß der Fahrer mit seiner vorderen rechten Fahrzeugfront gegen einen geparkten Seat. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf ein weiteres geparktes Fahrzeug, einen Opel Astra, geschoben. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 15.000 Euro.

Polizeistation Alsfeld

