POL-OH: Einbruch in Dachgeschosswohnung - Einbruch in Einfamilienhaus - Stahltresor entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Dachgeschosswohnung

Bebra - Am Donnerstag (09.09.), zwischen 18 und 21.30 Uhr, sind unbekannte Täter in die Dachgeschosswohnung eines Hochhauses in der Nürnberger Straße eingebrochen. Die Langfinger hebelten mit einem unbekannten Gegenstand die Wohnungstür auf und verschafften sich so Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Unbekannten voraussichtlich bei ihrem Vorhaben gestört. Sie verließen die Wohnung ohne Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Hersfeld - In ein Einfamilienhaus im Zedernweg wurde im Zeitraum zwischen Sonntag (15.08.) und Freitag (10.09.) eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten im Anschluss die Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Stahltresor entwendet

Rotenburg - Das Küchenfenster eines Wohnhauses in der Kasseler Straße hebelten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (09.09.) und Freitag (10.09.) auf. Die Unbekannten durchsuchten die Räume und entwendeten ersten Erkenntnissen zu Folge einen Stahltresor im Wert von rund 350 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell