Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Automat aufgebrochen - Fahrraddiebstahl - Einbruch in Apotheke - Mountainbike gestohlen - Rollerdiebstahl

Fulda (ots)

Automat aufgebrochen

Bad Salzschlirf - Zwischen Montag (06.09.) und Freitag (10.09.) brachen Unbekannte bei einem Wohnmobilstellplatz in der Riedstraße einen Münzautomaten auf. Es entstand 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Bad Salzschlirf - In der Nacht zu Samstag (11.09.) stahlen Unbekannte in der Lindenstraße ein Fahrrad. Das Zweirad im Wert von circa 1.000 Euro stand auf einem überdachten Abstellplatz einer Reha-Klinik und war mit einem Spiralschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Fulda - In der Karlstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (11.09.) in eine Apotheke ein. Die Täter verschafften sich über den Haupteingang Zutritt ins Gebäude und durchsuchten den Verkaufsraum. Sie stahlen Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten daraufhin unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mountainbike gestohlen

Fulda - In der Petersberger Straße stahlen Unbekannte zwischen Donnerstagmorgen (09.09.) und Freitagnachmittag (10.09.) ein Mountainbike. Das schwarze Rad der Marke Hercules hatte einen Wert von circa 600 Euro und stand abgeschlossen unter einem Carport im Hinterhof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl

Fulda - Unbekannte stahlen im Gallasiniring in der Nacht zu Samstag (11.09.) einen schwarzen Roller der Marke Peugeot mit den Kennzeichen 414NBN. Das Zweirad stand auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus und hatte einen Wert von circa 450 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell