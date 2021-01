Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Drogen in der Wohnung eines 27-Jährigen gefunden

Hemsbach/Rhein-Neckar-KreisHemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend fanden Beamte des Polizeireviers Weinheim in der Wohnung eines 27-jährigen Mannes in Hemsbach verschiedene Drogen. Ein Zeuge verständigte kurz vor Mitternacht die Polizei, da ein 27-jähriger Mann in seiner Wohnung in der Straße "An der Schießmauer" offenbar lautstark mit mehreren Gästen seinen Geburtstag feierte. Beim Eintreffen der Beamten hatten die Gäste jedoch bereits die Wohnung verlassen und der Bewohner konnte alleine, auf der Couch liegend, angetroffen werden. Nur mit Mühe konnte der Mann geweckt werden, der stark unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand. Er wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Auf dem Wohnzimmertisch lagen offen mehrere Tütchen mit Drogen. Unter anderem wurden 48-Ecstasy-Tabletten, 2 Gramm Marihuana und 21 Gramm Metamphetamin sowie eine Feinwaage aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den Mann wird nun wegen Drogenbesitzes, Verdacht des Drogenhandels sowie Verdacht des Verstoßes gegen die CoronaVO ermittelt.

