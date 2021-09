Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt - Diebstahl aus Scheune - Mehrere Einbrüche in Pkw

Vogelsbergkreis (ots)

Pkw beschädigt

Lauterbach - 1.000 Euro Schaden verursachten unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag (12.09.) an dem Pkw einer 30-Jährigen. Die Lauterbacherin parkte ihren grauen VW Golf am Abend zuvor auf den Parkplatz eines Gasthofes in der Hauptstraße in Maar. Als sie am nächsten Morgen zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie Beschädigungen an beiden Außenspiegeln fest. Zudem entwendeten die Unbekannten die beiden Kennzeichen "VB-IR 91". Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Scheune

Antrifttal - Unbekannte sind zwischen Freitag (13.08.) und Sonntag (05.09.) in die Scheune eines alten Bauernhauses im Erlenweg in Bernsburg eingebrochen. Aus der Scheune entwendeten die Täter mehrere Werkzeuge - darunter hauptsächlich Bosch Akku-Geräte im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Pkw

Alsfeld - In der Nacht zu Mittwoch (08.09.), zwischen 17 und 6.45 Uhr, kam es in Alsfeld zu mehreren Pkw-Aufbrüchen:

In der Merschroder Straße schlugen unbekannte Täter die Fensterscheiben der Beifahrerseite von zwei an der Straße geparkten Pkw ein. Aus dem schwarzen Peugeot einer 21-Jährigen entwendeten die Unbekannten ein Portmonee mit Bargeld und verschiedenen Ausweisdokumenten. Auch aus dem grauen Skoda Roomster eines 41-Jährigen wurde ein Seesack mit Kleidungsstücken, darunter eine braune Lederjacke und eine neonfarbene Fleecejacke, entwendet.

Aus der grauen Mercedes A-Klasse einer 29-Jährigen, die auf einem Parkplatz in der Schwabenröder Straße geparkt war, wurde ebenfalls eine beige Stofftasche mit beiger Wolldecke geklaut. Auch hier schlugen unbekannte Täter ein Fenster auf der Beifahrerseite ein - ebenso wie bei einem grauen Ford Kuga, der in der Erbsengasse geparkt wurde. Aus dem Fahrzeug einer 55-Jährigen wurde ein Portmonee mit Bargeld und Ausweisdokumenten entwendet.

In allen Fällen entstand Sachschaden im Wert mehrerer hundert Euro. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, bei jeder andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell