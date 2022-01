Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Fahrertür gefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist mit seinem VW Polo am Donnerstagabend (27.01.2022) auf der Kreuzung Ludwigsburger Straße/Beilsteiner Straße gegen den Ford Mondeo eines 46-Jährigen gefahren und anschließend geflüchtet. Der 46-Jährige bog gegen 21.40 Uhr von der Beilsteiner Straße nach rechts in die Ludwigsburger Straße ab. Der unbekannte VW Fahrer, der in der Ludwigsburger Straße unterwegs war, musste dabei offenbar abbremsen. Kurz darauf stieß er gegen die Fahrertür und fuhr anschließend in Richtung Kornwestheim davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Der Fahrer des schwarzen VW Polos mit Ludwigsburger Kennzeichen soll etwa 25 bis 30 Jahre alt sein und schwarze kurze Haare sowie einen schwarzen kurzen Bart haben. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau mit einem Kopftuch, die nicht näher beschrieben werden kann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

