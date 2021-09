Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruchsversuch in ein Koblenzer Ärztehaus

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 20.09.21 versuchte ein bislang unbekannter Täter in eine Arztpraxis in der Görgenstraße in Koblenz einzubrechen. Dessen Versuch, die massive Eingangstür der in der vierten Etage gelegenen Praxis aufzubrechen, schlug allerdings fehl.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

