Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Bürogebäude

Koblenz (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17.09.21, 18.00 Uhr und Montag. 07.40 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in Koblenz, Maria Trost 3.

Aus den Ingenieurbüros wurden soweit bislang bekannt, mehrere Smartphones, ein Tablet-PC, zwei Digitalkameras und ein zweistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell