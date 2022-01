Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in einem Mehrfamilienhaus 26.01.2022,12 Uhr

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am späten Mittwochvormittag kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Roonstrasse in Ludwigshafen, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten alle Bewohner das Anwesen verlassen, konnten nach Beendigung der Löscharbeiten ihre Wohnungen jedoch wieder betreten. Die Brandwohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Ersten Schätzungen zur Folge entstand ein Schaden von circa 50.000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell