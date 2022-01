Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung im Bereich einer Neubau Baustelle in der Flurstraße

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht vom 25.01.2022 auf den 26.01.2022 warfen unbekannte Täter die um das Neubau Mehrfamilienhaus in der Flurstraße aufgestellten Bauzäune großräumig um, wodurch diese teilweise beschädigt wurden. Zudem drehten sie einen vor dem Mehrfamilienhaus befindlichen Wasserhahn auf, so dass eine großflächige Wasserlache entstand. Ob ein Wasserschaden am Haus entstanden ist und ob Sachschäden in den Neubauwohnungen vorliegen, steht derzeit noch nicht fest.

Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell