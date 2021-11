Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eisenbach: Verkehrsunfall durch Glatteis

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Eisenbach]

Am Freitag, dem 12.11.2021, gegen 08:50 Uhr, ereignete sich auf der L172 zwischen Eisenbach und Hammereisenbach ein Verkehrsunfall. Der Pkw eines 31-jährigen Mannes geriet in einer Kurve aufgrund Glatteis ins Schleudern und prallte gegen eine Böschung. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden am Pkw konnte bislang noch nicht beziffert werden. Ein Fremdschaden entstand nicht.

Die Polizei warnt: Gerade jetzt zu Beginn der Winterzeit muss mit plötzlich auftretendem Glatteis, insbesondere im Bereich von Brücken und Waldstücken, gerechnet werden.

