Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Rollerfahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 17-jähriger Kraftrollerfahrer missachtete am Samstag, 13.11.2021, gegen 15.15 Uhr, die Vorfahrt einer 80-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 17-Jährige befuhr die Stüdlestraße in Richtung Gartenstraße. An der Kreuzung zur Turmstraße übersah er die von links kommende vorfahrtsberechtigte 80-jährige Pkw-Fahrerin. Er versucht noch zu Bremsen, stürzte aber aufgrund der feuchten, gepflasterten Fahrbahn und rutschte in das Auto hinein. Der Rollerfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell