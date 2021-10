Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Gertud

Zusammenstoß zweier Radfahrerinnen

Lübeck (ots)

Am Dienstag, den 19.10.2021 kam es in den Abendstunden in der Roeckstraße zu einem Verkehrsunfall zweier Radfahrerinnen. Beim Abbiegen der einen Fahrerin stießen die Frauen mit ihren Rädern in Höhe der Parkstraße zusammen. Die eine Frau verletzte sich leicht und ein Rettungswagen verbrachte die zweite Frau mit schweren Verletzungen in eine örtliche Klinik.

Gegen 18:30 Uhr fuhr eine 17-jährige Radfahrerin mit ihrem Fahrrad vom Gustav-Radbruch-Platz in die Roeckstraße. Es war bereits dunkel und regnete leicht. Sie wollte anschließend in die Parkstraße nach links abbiegen. Eine 49-jährigen Radfahrerin fuhr die Roeckstraße in Richtung Gustav-Radbruch-Platz. Die abbiegende Radfahrerin konnte zwar vor der ihr entgegenkommenden Fahrerin in die Parkstraße einbiegen, aber die Fahrräder stießen zusammen. Beide Frauen kamen zu Fall. Die jüngere der Frauen verletzte sich leicht. Die zweite Frau verlor vor Ort das Bewusstsein und musste ärztlich versorgt werden. Anschließend wurde sie mit schweren Kopfverletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An den Fahrrädern entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

Die 17-jährige Unfallbeteiligte muss sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzungen verantworten. Die Polizei ermittelt.

