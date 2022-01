Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in der Roonstraße

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 26. Januar 2022, um die Mittagszeit, kam es in einem Mehrfamilienhaus zu einem Küchenbrand. Die Brandursache war nach derzeitigem Ermittlungsstand angebranntes Essen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung verletzte sich bei einem Löschversuch leicht. Durch das Feuer entstand ein Schaden am Gebäude in noch unbekannte Höhe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

