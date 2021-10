Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0753 --Polizei nimmt "Antänzer" fest--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Auf der Brake Zeit: 09.10.2021, 03:35 Uhr

Ein junger Trickdieb entwendete in der Nacht zu Samstag auf der Diskomeile einem 24-Jährigen durch den Antanztrick* das Portemonnaie und In-Ear-Kopfhörer. Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen den mutmaßlichen Täter noch in Tatortnähe vorläufig fest.

Gegen 03:35 Uhr winkte ein Zeuge in der Straße Auf der Brake eine Streifenwagenbesatzung heran und gab an, soeben einen Antanztrick* bei einem 24-Jährigen beobachtet zu haben. Die Einsatzkräfte fanden den Betroffenen kurz darauf, dieser hatte das Fehlen von Kopfhörern und Portemonnaie gerade bemerkt. Noch in Tatortnähe stellten die Polizisten den 17-jährigen Verdächtigen, er hatte sich unter einem Auto versteckt. Neben ihm lagen die Kopfhörer des 24-Jährigen in einem Ladecase. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache, dort fertigten sie eine Strafanzeige gegen den 17-Jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit dem Jugendnotdienst entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und tragen Sie weder Handy noch Portemonnaie lose in der Hosentasche. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie tatsächlich benötigen. Zeigen Sie Unbekannten nicht Ihr Handy. Die Frage nach der Uhrzeit, könnte ein Trick sein, um einen Diebstahl oder Raub vorzubereiten. Weitere Verhaltenstipps finden Sie unter www.polizei.bremen.de.

*Der Antanztrick ist eine Form des Trickdiebstahls: Der Taschendieb begrüßt das Opfer überschwänglich, klatscht es ab und nimmt es in den Arm, um mit ihm zu tanzen oder stellt sein Bein zwischen das des Opfers um ihm einen Fußballtrick zu zeigen. Diese Unachtsamkeit nutzt der Taschendieb oder ein Komplize aus, um Wertsachen zu entwenden. Leichtes Spiel haben die Täter bei alkoholisierten Personen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell