Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0751 --Fußgängerin schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Vahr, OT Neue Vahr Nord, August-Bebel-Allee Zeit: 08.10.2021, 08:20 Uhr

Am Freitagmorgen wurde eine 88-jährige Fußgängerin in der Vahr von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Fahrerin des Autos erlitt einen Schock.

Gegen 08:20 Uhr wollte die 88-jährige Frau die August-Bebel-Allee an der Einmündung zur Philipp-Scheidemann-Straße überqueren. Aus noch ungeklärter Ursache prallte die 64-Jährige Fahrerin eines Fords mit ihrem Auto gegen die Seniorin und lud sie auf die Motorhaube. Anschließend wurde sie auf die Fahrbahn geschleudert. Eintreffende Einsatzkräfte leisteten umgehend Erste Hilfe. Die 88-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Fords erlitt einen Schock und wurde von der Besatzung des Rettungswagens behandelt. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Unfallursache, dauern an.

