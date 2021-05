Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Versuchter Einbruch in Schützenhalle

Menslage (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Schützenhalle am Rüskenbrink einzubrechen. Als eine doppelflügelige Außentür beschädigt wurde, löste die Alarmanlage aus. Ein Verantwortlicher eilte sofort herbei, konnte aber keine Personen mehr Antreffen. Mutmaßlich wurden der oder die Eindringlinge von der Alarmanlage vertrieben. Wer Hinweise zu dem Einbruchsversuch geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05439/9690.

