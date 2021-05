Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Gartenhütte

Bramsche (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es in der Straße Im Heidkamp auf einem Privatgrundstück zum Einbruch in eine verschlossene Gartenhütte. Unbekannte entwendeten gleich mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge inklusive Zubehör. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.700 Euro geschätzt. Wer Hinweise zur Tat, auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

