Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch bei metallverarbeitendem Betrieb

Bramsche (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, löste die Alarmanlage eines metallverarbeitenden Betriebs an der Engterstraße aus. Der zuständige Wachschutz informierte die Polizei und stellte ein Loch im Außenzaun fest. Mit mehreren Streifenwagenbesatzungen wurde der Firmenkomplex zwischen Engterstraße und Hafenstraße umstellt, weitere Kräfte gingen in die Nahbereichsfahndung. Es wurden bereitgelegtes Diebesgut (Buntmetall) und Einbruchswerkzeuge aufgefunden. Ein unverschlossener Kleintransporter, ein Fiat Ducato, stand zum Abtransport mit falschen bulgarischen Kennzeichen bereit. Auch mit einer Wärmebildkamera wurde nach den Tätern gesucht, leider erfolglos. Mutmaßlich waren die Einbrecher nach dem Auslösen der Alarmanlage geflüchtet. Die Polizei Bramsche bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder weitere Fahrzeuge, die im örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Tat aufgefallen sind. Erreichbar ist das Kommissariat unter 05461/915300.

